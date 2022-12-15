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Kısmetse Olur yarışmacılarının fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı! Sosyal medyada olay yarattı! Onlar aslında bambaşka biri...

Bir dönemin fenomen yarışması Kısmet Olur, 5 aradan sonra geri döndü. İlk bölümü 12 Aralık 2022 tarihinde YouTube'de yayınlanan program yarışmacı kadrosuyla izleyenlerin dikkatlerini çekmeyi başardı. Özellikle gelin adaylarının sosyal medya paylaştıkları fotoğraflarıyla gerçek halleri izleyicilerin gözünden kaçmadı. Yarışmacıların gerçek halleri adeta alay konusu oldu. İşte, o görüntüler...

Giriş Tarihi: 15.12.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 18:38
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Kısmetse Olur yarışmacılarının fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı! Sosyal medyada olay yarattı! Onlar aslında bambaşka biri...

5 yıl aradan Öykü Sertel'in sunumuyla Youtube'de yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü Programında 9 erkek 9 kadın, evlenmek için bir araya geldi. 12 Aralık tarihinde yayınlanan programın 1.bölümün ardından yarışmacılar en çok merak edilen konular arasında yerini aldı..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmetse Olur yarışmacılarının fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı! Sosyal medyada olay yarattı! Onlar aslında bambaşka biri...

İşte, Kısmetse Olur yarışmasındaki gelin adaylarının sosyal medya gündem olan shoplu ve gerçek halleri...

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Kısmetse Olur yarışmacılarının fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı! Sosyal medyada olay yarattı! Onlar aslında bambaşka biri...

Aybüke Çangal

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Kısmetse Olur yarışmacılarının fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı! Sosyal medyada olay yarattı! Onlar aslında bambaşka biri...
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Kısmetse Olur yarışmacılarının fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı! Sosyal medyada olay yarattı! Onlar aslında bambaşka biri...

Ayşenur İnam