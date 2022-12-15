Kısmetse Olur yarışmacılarının fotoğrafları tam bir hayal kırıklığı! Sosyal medyada olay yarattı! Onlar aslında bambaşka biri...

Bir dönemin fenomen yarışması Kısmet Olur, 5 aradan sonra geri döndü. İlk bölümü 12 Aralık 2022 tarihinde YouTube'de yayınlanan program yarışmacı kadrosuyla izleyenlerin dikkatlerini çekmeyi başardı. Özellikle gelin adaylarının sosyal medya paylaştıkları fotoğraflarıyla gerçek halleri izleyicilerin gözünden kaçmadı. Yarışmacıların gerçek halleri adeta alay konusu oldu. İşte, o görüntüler...

Giriş Tarihi: 15.12.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 18:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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