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Kısmetse Olur yarışmacılarının asıl meslekleri ortaya çıktı! Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları programdan önce...

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur programında heyecan ve kaos eksik olmuyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla YouTube üzerinden yayınlanan program, yayınlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kırıyor. 9 gelin ve 9 damat adayının gerçek aşkı bulmaya çalıştığı program sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Son olarak Kısmetse Olur yarışmacılarının meslekleri merak konusu oldu. İşte, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarının gerçek meslekleri...

Giriş Tarihi: 28.01.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 23:48
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Kısmetse Olur yarışmacılarının asıl meslekleri ortaya çıktı! Kısmetse Olur’un gelin ve damat adayları programdan önce...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarının programdan önce yaptıkları meslekler ortaya çıktı. 5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen izdivaç programı, yayın hayatına bu sefer Youtube'da başladı.Yayınlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur yarışmacıları, estetiksiz hallerinin yanı sıra sosyal medyada ifşalanan mesajlarla da gündem oldu. Programın takipçileri şimdi ise yarışmacıların mesleklerini sorgulamaya başladı. İşte, gelin ve damat adaylarının Kısmetse Olur'dan önce yaptıkları işler..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmetse Olur yarışmacılarının asıl meslekleri ortaya çıktı! Kısmetse Olur’un gelin ve damat adayları programdan önce...

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Kısmetse Olur yarışmacılarının asıl meslekleri ortaya çıktı! Kısmetse Olur’un gelin ve damat adayları programdan önce...

Ayşenur İnam - Özel güvenlik

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Kısmetse Olur yarışmacılarının asıl meslekleri ortaya çıktı! Kısmetse Olur’un gelin ve damat adayları programdan önce...

Cansel Ayanoğlu - Estetisyen

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Kısmetse Olur yarışmacılarının asıl meslekleri ortaya çıktı! Kısmetse Olur’un gelin ve damat adayları programdan önce...

Simge Nur Erkoç - Modelleme Uzmanı