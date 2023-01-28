29 Ocak 2023, Pazar
Kısmetse Olur yarışmacılarının asıl meslekleri ortaya çıktı! Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları programdan önce...
Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur programında heyecan ve kaos eksik olmuyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla YouTube üzerinden yayınlanan program, yayınlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kırıyor. 9 gelin ve 9 damat adayının gerçek aşkı bulmaya çalıştığı program sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Son olarak Kısmetse Olur yarışmacılarının meslekleri merak konusu oldu. İşte, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarının gerçek meslekleri...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 23:48
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