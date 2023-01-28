Kısmetse Olur yarışmacılarının asıl meslekleri ortaya çıktı! Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları programdan önce...

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur programında heyecan ve kaos eksik olmuyor. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla YouTube üzerinden yayınlanan program, yayınlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kırıyor. 9 gelin ve 9 damat adayının gerçek aşkı bulmaya çalıştığı program sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Son olarak Kısmetse Olur yarışmacılarının meslekleri merak konusu oldu. İşte, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarının gerçek meslekleri...