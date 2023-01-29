Aile dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlama? Aile dizisi 1. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

Aile dizisi ne zaman başlıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak senaryosunun Hakan Bonomo'ya ait olduğu Aile dizisinin yayın tarihine dair detaylar araştırılmaya başlandı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinin konusu ve oyuncuları öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Aile dizisi ne zaman başlıyor?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.01.2023 20:41 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 20:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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