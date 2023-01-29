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Aile dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlama? Aile dizisi 1. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

Aile dizisi ne zaman başlıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak senaryosunun Hakan Bonomo'ya ait olduğu Aile dizisinin yayın tarihine dair detaylar araştırılmaya başlandı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinin konusu ve oyuncuları öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Aile dizisi ne zaman başlıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2023 20:41 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 20:46
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Aile dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlama? Aile dizisi 1. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Aile dizisinin yayım tarihine dair detaylar sıklıkla araştırılıyor. Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Devin rolünü canlandıran Serenay Sarıkaya arasında yaşanacak aşkı izleyici karşısına taşıyacak dizi merak uyandırdı. Peki Aile dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlama?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlama? Aile dizisi 1. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Aile dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlama? Aile dizisi 1. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile dizisi, Aslan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ile Devin rolünü canlandıran Serenay Sarıkaya'yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanıyor.

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Aile dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlama? Aile dizisi 1. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

Merakla beklenen dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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Aile dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlama? Aile dizisi 1. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine;

Nejat İşler,