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Haberler Galeri Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal estetik harikası çıktı! Eski halini gören şaşkına döndü

Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal estetik harikası çıktı! Eski halini gören şaşkına döndü

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle bir kez daha gönülleri fetheden Deniz Baysal izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Baysal'ın eski fotoğrafları şaşkına çevirdi. Estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte Deniz Baysal'ın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 28.01.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 16:46
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Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal estetik harikası çıktı! Eski halini gören şaşkına döndü

Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkan Deniz Baysal, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal estetik harikası çıktı! Eski halini gören şaşkına döndü

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Baysal'ın geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görenler şaştı kaldı.

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Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal estetik harikası çıktı! Eski halini gören şaşkına döndü

İşte Deniz Baysal'ın estetiksiz hali...

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Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal estetik harikası çıktı! Eski halini gören şaşkına döndü

Bensu Soral

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Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal estetik harikası çıktı! Eski halini gören şaşkına döndü

Bensu Soral