28 Ocak 2023, Cumartesi
Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal estetik harikası çıktı! Eski halini gören şaşkına döndü
Teşkilat dizisinde canlandırdığı Zehra karakteriyle bir kez daha gönülleri fetheden Deniz Baysal izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Baysal'ın eski fotoğrafları şaşkına çevirdi. Estetiksiz halini görenler tanıyamadı. İşte Deniz Baysal'ın estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 16:46
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