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Haberler Galeri Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! "Öldü" iddiası...

Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! "Öldü" iddiası...

Taha Duymaz enkaz altında. Ablası gözyaşları içinde açıkladı. Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir haber alınamayan Taha Duymaz'ın ablası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım çağrısında bulundu. Peki, Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? "Öldü" iddiası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:46
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Youtuber Taha Duymaz’ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! Öldü iddiası...

"Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da Hatay'ı da etkileyen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Takipçileri konu hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Youtuber Taha Duymaz’ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! Öldü iddiası...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay'da da hissedildi.

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Youtuber Taha Duymaz’ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! Öldü iddiası...

TAHA DUYMAZ'DAN KÖTÜ HABER

Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle göçük altında kaldı.

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Youtuber Taha Duymaz’ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! Öldü iddiası...

DUYMAZ'IN ABLASI DUYURDU

Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.

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Youtuber Taha Duymaz’ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! Öldü iddiası...

"TAHA ENKAZ ALTINDA"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" ifadelerini kullandı. Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.