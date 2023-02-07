07 Şubat 2023, Salı
Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! "Öldü" iddiası...
Taha Duymaz enkaz altında. Ablası gözyaşları içinde açıkladı. Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir haber alınamayan Taha Duymaz'ın ablası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım çağrısında bulundu. Peki, Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? "Öldü" iddiası...
Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:46
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