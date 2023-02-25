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Kısmetse Olur Rotinda kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

Kısmetse Olur Rotinda kimdir? sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur'da elenen ya da diskalifiye olan yarışmacıların yerine yeni kişiler geliyor. 5 yıl aradan sonra yeni ismiyle ekranlara dönen program erkek ve gelin adaylarıyla dikkat çekiyor. Kısmetse Olur'un yeni gelin adayı Rotinda ise Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e benzetildi. İzleyiciler, Rotinda kimdir, nereli? sorusua yanıt arıyor. İşte, yeni yarışmacı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 16:34
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Kısmetse Olur Rotinda kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre araya girmişti.Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara yeniden dönen program, haftanın 6 günü yayınlanıyor. Elenen yarışmacıların yerine yeni yarışmacılar geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Rotinda oldu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e benztilen Rotinda, güzelliğiyle dikkat çekmeyi başardı.

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Kısmetse Olur Rotinda kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

KISMETSE OLUR ROTİNDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Diyarbakırlı olan Rotinda, 18 yaşında. 1.72 boyunda olan Rotinda, güzellik uzmanı. Annesinin izinden gittiğini söyleyen Rotinda, güzellik uzmanı için sertifikalar aldığını açıkladı.

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Kısmetse Olur Rotinda kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Rotinda, 16 bin takipçiye sahiptir. Kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken Rotinda, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Kısmetse Olur Rotinda kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken yeni gelin adayı Rotinda, Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'e benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

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Kısmetse Olur Rotinda kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?