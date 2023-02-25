Kısmetse Olur Rotinda kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram hesabı ne?

Kısmetse Olur Rotinda kimdir? sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur'da elenen ya da diskalifiye olan yarışmacıların yerine yeni kişiler geliyor. 5 yıl aradan sonra yeni ismiyle ekranlara dönen program erkek ve gelin adaylarıyla dikkat çekiyor. Kısmetse Olur'un yeni gelin adayı Rotinda ise Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e benzetildi. İzleyiciler, Rotinda kimdir, nereli? sorusua yanıt arıyor. İşte, yeni yarışmacı hakkında merak edilenler...