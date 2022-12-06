06 Aralık 2022, Salı
İrem Derici ile ilişkisi ihanet nedeniyle biten Cem Belevi: Aşkta beni çok üzdüler
Cem Belevi ve İrem Derici'nin bir dargın bir barışık ilişkisi ihanet nedeniyle sona ermiş, Derici'nin açıklamaları magazin gündemine damga vurmuştu. İhanet iddialarını yalanlayan Belevi'nin mesajlarını ifşa eden Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" demişti. Bir radyo programın konuk olan şarkıcı, özel hayatına gelen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:48
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