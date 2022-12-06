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İrem Derici ile ilişkisi ihanet nedeniyle biten Cem Belevi: Aşkta beni çok üzdüler

Cem Belevi ve İrem Derici'nin bir dargın bir barışık ilişkisi ihanet nedeniyle sona ermiş, Derici'nin açıklamaları magazin gündemine damga vurmuştu. İhanet iddialarını yalanlayan Belevi'nin mesajlarını ifşa eden Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" demişti. Bir radyo programın konuk olan şarkıcı, özel hayatına gelen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:48
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İrem Derici ile ilişkisi ihanet nedeniyle biten Cem Belevi: Aşkta beni çok üzdüler

İlişkileriyle geçtiğimiz yıla damga vuran Cem Belevi ve İrem Derici, ihanet nedeniyle yollarını ayırmıştı. Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığını öğrenen Derici, meslektaşına yönelik isim vermeden hakarete varan ifadeler kullanmıştı.

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İrem Derici ile ilişkisi ihanet nedeniyle biten Cem Belevi: Aşkta beni çok üzdüler

"ALDATAMAM, BECEREMEM BÖYLE ŞEYLERİ"

Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" demişti. Olay sözler üzerine basın mensuplarının karşısına çıkan şarkıcı, biten ilişkisi hakkında, "Aslında biz İrem'le daha önce ilişkimizi noktaladık. Bunu duyurmak istemedi, benden de rica etti. Özel bir sebebi var, kendisine ve ilişkimize saygı duyduğum için o da bende kalacak. Ben kendisini çok sevdim. Yürütemedik olmadı. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka başka şeyler! Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamaz da. Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Asla kendisini aldatmadım. Hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım" açıklamasını yapmıştı.

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İrem Derici ile ilişkisi ihanet nedeniyle biten Cem Belevi: Aşkta beni çok üzdüler

"SIKTI ARTIK BU SAHTEKARLIK"

Ünlü şarkıcının cevabı sonrası adeta çılgına dönen İrem Derici, "Über samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben birkaç saat uyuyup uyanayım, her şeyi anlatayım. Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi, ne dersin? 'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez!" ifadelerini kullanmıştı.

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İrem Derici ile ilişkisi ihanet nedeniyle biten Cem Belevi: Aşkta beni çok üzdüler

"BENİM YOLUM MÜZİK"

"Kum Saati" adlı radyo programına konuk olan Cem Belevi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İrem Derici ile ilişkisi ihanet nedeniyle biten Cem Belevi: Aşkta beni çok üzdüler

Seçin'in yeni şarkınız "Allah Biliyor" hayırlı olsun, müzik mi oyunculuk mu?" sorusunu Belevi, "16 yaşından beri şarkı sözü yazıyorum. Oyunculukta şarkıcı kimliğimi yansıtan rollerden çok karakter oyunculuğu rollerde yer almak istiyorum. Son iki sinema filminde şaşırdan iki karaktere hayat verdim. Biri Adanalı bir baron, film büyük bir ihtimalle şubat ayında vizyona girecek. Oyunculuk güzel ama benim yolum müzik" diyerek yanıtladı.