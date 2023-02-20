Beklenen haber geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı. Dizinin 20. Yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği henüz netlik kazanmadı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 28 Şubat Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor.