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Haberler Galeri Beklenen haber geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş!

Beklenen haber geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş!

"Diziler ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında diziler yayın hayatına ara vermişti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrasında dizilerin ne zaman sete çıkacakları belli olmaya başladı. Hal böyle olunca,"Hangi dizi ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte açıklamanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:15
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Beklenen haber geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Malatya Osmaniye ve Kilis gibi farklı illerde de hissedilen depremin arkasından milli yas ilan edilmişti. Yaşanan deprem felaketinin ardından televizyon ekranlarında yayın yapan diziler ve yarışma programları projelerine belirli bir süre ara vermişti. Hal böyle olunca, dizilerin başlama tarihi merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen haber geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş!

ahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Malatya Osmaniye ve Kilis gibi farklı illerde de hissedilen depremin arkasından milli yas ilan edilmişti. Hal böyle olunca televizyon ekranlarında yayın faaliyeti yapan dizi projelerine de belirli bir süreliğine ara verilmişti.

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Beklenen haber geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş!

İddiaya göre, diziler 13 Şubat tarihinde sete çıkarak çekimlere başladı.

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Beklenen haber geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş!

Böylelikle dizilerin önümüzdeki hafta itibariyle yayın hayatına başlaması bekleniyor.

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Beklenen haber geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı. Dizinin 20. Yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği henüz netlik kazanmadı.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 28 Şubat Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor.