HaberlerGaleriBeklenen haber geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş!
Beklenen haber geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş!
"Diziler ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında diziler yayın hayatına ara vermişti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrasında dizilerin ne zaman sete çıkacakları belli olmaya başladı. Hal böyle olunca,"Hangi dizi ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte açıklamanın detayları...