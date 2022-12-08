08 Aralık 2022, Perşembe
Petek Dinçöz'ün başına gelenler kahretti: Çok aşağılandım
Serkan Kodaloğlu ile ayrılığının ardından kısa bir süreliğine Amerika'ya yerleşen Petek Dinçöz çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlenmesinin ardından geri dönmüştü. Bir dönem sahnelerin aranan isimlerinden Dinçöz, katıldığı programda, çocukluk dönemi ve ilk assolist olduğu yıllarda yaşadığı zorlukları anlattı. Hiç baba sevgisi görmediğini belirten Dinçöz, "Türk filmi gibi bir hayatım var resmen" dedi.
Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 14:19
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