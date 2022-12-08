Petek Dinçöz’ün başına gelenler kahretti: Çok aşağılandım

"O DÖNEM KIYASLANDIĞIM İNSANLAR OLDU"

Petek Dinçöz, assolist olarak en popüler gazinolarda sahneye çıktığı dönemi şöyle anlattı:

"Günay'da ve Maksim'de sahne aldım. O dönem Günay'da kimse çıkamıyordu, ben çıktım. Ama çok zorlandım. Çok aşağılandım o zamanlar. Şimdi yeni nesil hemen hakkını arıyor, tak tak tak cevaplarını veriyor. Bizim neslimiz gibi değil hiçbiri. Benim şanssızlığım; o dönem kıyaslandığım insanlar oldu. Sonra sekiz sene ara verdim."