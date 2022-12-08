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Petek Dinçöz'ün başına gelenler kahretti: Çok aşağılandım

Serkan Kodaloğlu ile ayrılığının ardından kısa bir süreliğine Amerika'ya yerleşen Petek Dinçöz çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlenmesinin ardından geri dönmüştü. Bir dönem sahnelerin aranan isimlerinden Dinçöz, katıldığı programda, çocukluk dönemi ve ilk assolist olduğu yıllarda yaşadığı zorlukları anlattı. Hiç baba sevgisi görmediğini belirten Dinçöz, "Türk filmi gibi bir hayatım var resmen" dedi.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 14:19
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Petek Dinçöz’ün başına gelenler kahretti: Çok aşağılandım

Petek Dinçöz, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu'dan geçtiğimiz mart ayında tek celsede boşanmıştı. Dinçöz, geçtiğimiz ağustos ayında ise gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile hayatını birleştirmişti. Okan Bayülgen'in sunduğu 'Uykusuzlar Kulübü' programına konuk olan Dinçöz, romanlara konu olacak kadar zorlu bir hayat yaşadığını söyledi.

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Petek Dinçöz’ün başına gelenler kahretti: Çok aşağılandım

Can Tanrıyar ve çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu'yla yaptığı evliliklerin ardından ağustos ayında "çocukluk aşkım" dediği Nida Büyükbayrakdar ile nikâh masasına oturan şarkıcı, bilinmeyenlerinden bahsetti:

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Petek Dinçöz’ün başına gelenler kahretti: Çok aşağılandım

"ÇOCUKLUKTA HİÇ BABA SEVGİSİ GÖRMEDİM"

"Evlendim, çocuk doğurdum, boşandım. Sonra 16 yaşındayken âşık olduğum adamla evlendim. Şu an çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Zaman makinesine girmiş gibiyim. Türk filmi gibi bir hayatım var resmen. Hayatım üç ciltlik kitap olur. Çocukluk, genç kızlık ve sektör. Zor bir çocukluk geçirdim. Çocuklukta hiç baba sevgisi görmedim."

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Petek Dinçöz’ün başına gelenler kahretti: Çok aşağılandım

"BEN SANA SORUYOR MUYUM YAŞINI?"

Okan Bayülgen, Petek Dinçöz'e yayında "Sen şimdi 40 yaşında mısın?" sorusunu yöneltti. Şarkıcının "Ne manyak bir soru bu ya?" diye tepki göstermesi üzerine Bayülgen sorusunu yineledi: "42 mi, 40 mı? Ne var, bu çok güzel bir yaş değil mi?" Dinçöz "18 Okan! Şu an hissettiğim, kodladığım yaş 25. Ben sana soruyor muyum yaşını?" diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

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Petek Dinçöz’ün başına gelenler kahretti: Çok aşağılandım

"O DÖNEM KIYASLANDIĞIM İNSANLAR OLDU"

Petek Dinçöz, assolist olarak en popüler gazinolarda sahneye çıktığı dönemi şöyle anlattı:

"Günay'da ve Maksim'de sahne aldım. O dönem Günay'da kimse çıkamıyordu, ben çıktım. Ama çok zorlandım. Çok aşağılandım o zamanlar. Şimdi yeni nesil hemen hakkını arıyor, tak tak tak cevaplarını veriyor. Bizim neslimiz gibi değil hiçbiri. Benim şanssızlığım; o dönem kıyaslandığım insanlar oldu. Sonra sekiz sene ara verdim."