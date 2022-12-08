08 Aralık 2022, Perşembe
Gönül Dağı hayranları o tarihi bekliyordu! Yayın akışını görenler hayrete düştü! Gönül Dağı ne zaman başlayacak? TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı Dünya Kupası nedeniyle ara girmişti. İzleyiciler tarafından 10 Aralık 2022 Cumartesi günü yayınlanması beklenen dizi yayın akışında gözükmedi. Bununla birlikte "Gönül Dağı ne zaman hangi tarihte başlayacak? sorusu gündeme getirildi. Peki, Gönül Dağı, başlayacak mı, ne zaman? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 12:00
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