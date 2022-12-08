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Haberler Galeri Gönül Dağı hayranları o tarihi bekliyordu! Yayın akışını görenler hayrete düştü! Gönül Dağı ne zaman başlayacak? TRT 1 YAYIN AKIŞI

Gönül Dağı hayranları o tarihi bekliyordu! Yayın akışını görenler hayrete düştü! Gönül Dağı ne zaman başlayacak? TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı Dünya Kupası nedeniyle ara girmişti. İzleyiciler tarafından 10 Aralık 2022 Cumartesi günü yayınlanması beklenen dizi yayın akışında gözükmedi. Bununla birlikte "Gönül Dağı ne zaman hangi tarihte başlayacak? sorusu gündeme getirildi. Peki, Gönül Dağı, başlayacak mı, ne zaman? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 12:00
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Gönül Dağı hayranları o tarihi bekliyordu! Yayın akışını görenler hayrete düştü! Gönül Dağı ne zaman başlayacak? TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1'in en sevilen dizisi Gönül Dağı ne zaman başlayacak? sorusu haftalardır merak konusu oluyor. Dünya Kupası maçları nedeniyle araya giren dizi, 2 haftadır yayınlamıyor. İzleyiciler ise tarih araştırmalarına başlıadı. Peki Gönül Dağı ne zaman? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı hayranları o tarihi bekliyordu! Yayın akışını görenler hayrete düştü! Gönül Dağı ne zaman başlayacak? TRT 1 YAYIN AKIŞI

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni bölümüyle 10 Aralık Cuma günü ekrana gelmesini bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. TRT 1 yayın akışına göre Gönül Dağı bu haftada da yayınlamayacak.

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Gönül Dağı hayranları o tarihi bekliyordu! Yayın akışını görenler hayrete düştü! Gönül Dağı ne zaman başlayacak? TRT 1 YAYIN AKIŞI

GÖNÜL DAĞI TRT 1 YAKIŞINDA VAR MI?

TRT 1'in 10 Aralık 2022 Cumartesi günü yayın akışında "Yerli Dizi" ibaresi bulunuyor. Bu hafta fa Gönül Dağı'nın özel bölümü ekranlarda olacak.

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Gönül Dağı hayranları o tarihi bekliyordu! Yayın akışını görenler hayrete düştü! Gönül Dağı ne zaman başlayacak? TRT 1 YAYIN AKIŞI

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır.

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Gönül Dağı hayranları o tarihi bekliyordu! Yayın akışını görenler hayrete düştü! Gönül Dağı ne zaman başlayacak? TRT 1 YAYIN AKIŞI

Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer'le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder. Mahmut Tuncer'in Gedelli'ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur.