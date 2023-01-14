Kısmetse Olur 30.BÖLÜM fragmanı İZLE! Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı?

"Kısmetse Olur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu programda adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur'un 29. bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur 30.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, cevabı...