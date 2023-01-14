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Haberler Galeri Kısmetse Olur 30.BÖLÜM fragmanı İZLE! Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı?

Kısmetse Olur 30.BÖLÜM fragmanı İZLE! Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı?

"Kısmetse Olur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu programda adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur'un 29. bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur 30.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, cevabı...

Giriş Tarihi: 14.01.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 15:01
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Kısmetse Olur 30.BÖLÜM fragmanı İZLE! Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı?

Beş yıl aradan sonra yeniden başlayan Kısmetse Olur programı, dikkat çeken yarışmacılarıyla izleyicileri ekranlara kilitliyor. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu programda adından söz ettirmeye devam ediyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Peki, Kısmetse Olur 30.bölüm ne zaman yayınlanacak, fragman çıktı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmetse Olur 30.BÖLÜM fragmanı İZLE! Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı?

KISMETSE OLUR 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının 30. Bölüm fragmanı YouTube üzerinden yayınlandı. Fragmanı YouTube'nin resmi sitesinden izleyebilirsiniz.

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Kısmetse Olur 30.BÖLÜM fragmanı İZLE! Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı?

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ HANGİ GÜNLER VAR, ELEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Kısmetse Olur her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor. Programında genellikle Cumartesi günü haftanın birincisi belirlenirken Pazartesi günü ise eleme oluyor.

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Kısmetse Olur 30.BÖLÜM fragmanı İZLE! Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı?

KISMETSE OLUR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni formatıyla YouTube üzerinden yayınlanıyor. Eğlence ve gerginliğin eksik olmadığı program saat 18.30'da başlıyor.

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Kısmetse Olur 30.BÖLÜM fragmanı İZLE! Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı?

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Aybüke, Şeydanur, Cansel, Ayşenur, Simge, Elif ve Eslem.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde elenen Merve'nin yerine Elif isimli bir yarışmacı katıldı.