14 Ocak 2023, Cumartesi
Kısmetse Olur 30.BÖLÜM fragmanı İZLE! Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM fragmanı yayınlandı mı?
"Kısmetse Olur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu programda adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur'un 29. bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur 30.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, cevabı...
Giriş Tarihi: 14.01.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 15:01
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