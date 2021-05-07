Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kırmızı Oda'nın kadrosuna Mitra karakteriyle dahil olan Melisa Aslı Pamuk, gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Pamuk, özel hayatıyla mercek altına alındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi de tanıdık çıktı. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi...