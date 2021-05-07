07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kırmızı Oda'nın kadrosuna Mitra karakteriyle dahil olan Melisa Aslı Pamuk, gündeme oturdu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Pamuk, özel hayatıyla mercek altına alındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi de tanıdık çıktı. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 19:30 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 19:33
  • 1
  • 122
Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Mitra karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Melisa Aslı Pamuk, özel hayatıyla mercek altına alındı. Kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi de tanıdık çıktı. İşte başta Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 122
Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

ÖZGÜR OZAN

  • 3
  • 122
Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

  • 4
  • 122
Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

  • 5
  • 122
Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

ZAFER ERGİN