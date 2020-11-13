Kırmızı Oda’nın Alya’sı Melisa Sözen’in sevgilisi bakın kim çıktı!

Kırmızı Oda'da canlandırdığı Alya karakterindeki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Melisa Sözen, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Sözen hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Melisa Sözen'in sevgilisi…

