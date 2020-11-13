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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kırmızı Oda’nın Alya’sı Melisa Sözen’in sevgilisi bakın kim çıktı! Kırmızı Oda’nın Alya’sı Melisa Sözen’in sevgilisi bakın kim çıktı!
Kırmızı Oda etkileyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken dizide Alya karakterinin hikayesi herkesi etkiledi. Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen ise oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla merak konusu olan Sözen'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Melisa Sözen'in sevgilisi...
Giriş Tarihi: 13.11.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 18:49
Kırmızı Oda'da canlandırdığı Alya karakterindeki oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Melisa Sözen, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Sözen hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Melisa Sözen'in sevgilisi…
GALERİ DEVAM EDİYOR
SEDA BAKAN
SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL
SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL
ŞEBNEM BOZOKLU