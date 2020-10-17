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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May nereli? Jessica May memleketiyle şaşırttı!

Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa etkileyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da ilgi odağı oldu. Hilmi Cem İntepe ile güzel bir uyum yakalayan Jessica May başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May nereli? İşte Jessica May'in ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 16:12
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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May nereli? Jessica May memleketiyle şaşırttı!

Maria ile Mustafa dizisi ilk bölümüyle izleyiciden tam not alırken dizi oyuncuları da özel hayatlarıyla merak konusu oldu. Dizide Maria karakterine hayat veren Jessica May'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May'in memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May nereli? Jessica May memleketiyle şaşırttı!

Akın Akınözü – Ankara

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May nereli? Jessica May memleketiyle şaşırttı!

Ebru Şahin – İstanbul

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May nereli? Jessica May memleketiyle şaşırttı!

Murat Ünalmış – Kayseri

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May nereli? Jessica May memleketiyle şaşırttı!

Müge Anlı – İstanbul