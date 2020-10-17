Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May nereli? Jessica May memleketiyle şaşırttı!

Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa etkileyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da ilgi odağı oldu. Hilmi Cem İntepe ile güzel bir uyum yakalayan Jessica May başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla merak konusu olan güzel oyuncunun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May nereli? İşte Jessica May'in ve birçok ünlü ismin memleketi...