Kırmızı Oda dizisinin yıldızı Binnur Kaya yaşıyla olay oldu! Meğer…

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı psikiyatrist rolüyle ekranlara dönen Binnur Kaya izleyicileri şaşırttı. Bugüne kadar rol aldığı dizilerden çok farklı bir formatla ekranlara dönen Binnur Kaya sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Binnur Kaya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Binnur Kaya'nın yaşı...