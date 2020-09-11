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Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk pozuna beğeni yağdı! ‘Biraz kıskanmış olabilirim…’
Aşklarıyla bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni aşk pozu geldi. Uzun süre aşklarını gözlerden uzakta yaşayan çift, karantina sürecinin ardından çıktıkları tatilde aşklarını ilan etmişti. Köpekleri Benek ile birlikte çekirdek aile kurma yolunda ilerleyen Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni aşk pozu geldi. Benek adına açılan hesaptan paylaşılan fotoğrafa beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 11.09.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 17:11
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