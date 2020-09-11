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Haberler Galeri Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk pozuna beğeni yağdı! ‘Biraz kıskanmış olabilirim…’

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk pozuna beğeni yağdı! ‘Biraz kıskanmış olabilirim…’

Aşklarıyla bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni aşk pozu geldi. Uzun süre aşklarını gözlerden uzakta yaşayan çift, karantina sürecinin ardından çıktıkları tatilde aşklarını ilan etmişti. Köpekleri Benek ile birlikte çekirdek aile kurma yolunda ilerleyen Hadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni aşk pozu geldi. Benek adına açılan hesaptan paylaşılan fotoğrafa beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 11.09.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 17:11
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Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk pozuna beğeni yağdı! ‘Biraz kıskanmış olabilirim…’

Bu yılın en çok konuşulan aşklarından birine imza atan Hadise ve Kaan Yıldırım aşkından yeni bir paylaşım geldi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk pozuna beğeni yağdı! ‘Biraz kıskanmış olabilirim…’

"BİRAZ KISKANMIŞ OLABİLİRİM"

Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'in sosyal medya hesabından Hadise ve Kaan Yıldırım'ın birlikte çekildiği yeni karesi paylaşıldı. Gönderiye, "Biraz kıskanmış olabilirim" notu düşüldü.

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Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk pozuna beğeni yağdı! ‘Biraz kıskanmış olabilirim…’

Çiftin bu pozuna takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.

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Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk pozuna beğeni yağdı! ‘Biraz kıskanmış olabilirim…’

İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'ın o fotoğrafı…

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Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk pozuna beğeni yağdı! ‘Biraz kıskanmış olabilirim…’

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde baba olmak istediğini söylemişti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.