Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeni aşk pozuna beğeni yağdı! ‘Biraz kıskanmış olabilirim…’

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde baba olmak istediğini söylemişti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.

