Özge Gürel ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!

Can Yaman'la rol aldığı diziyle yeniden ekrana dönen ve son günlerin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Özge Gürel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, Can Yaman'la aralarında yakaladıkları uyumla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyadan makyajsız fotoğrafını paylaşan Özge Gürel'in fotoğrafına beğeni yağdı. İşte Özge Gürel'in sıfır makyaj hali...