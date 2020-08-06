Kırgın Çiçekler ile tanınan Gökçe Akyıldız ve Mustafa Özyurt tek celsede boşandı!

Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat veren ve diziyle yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturmuştu. Bir çocuğu bulunan çiftin sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen Akyıldız'ın boşanma nedeninin şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi.