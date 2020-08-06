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Kırgın Çiçekler ile tanınan Gökçe Akyıldız ve Mustafa Özyurt tek celsede boşandı!

Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat veren ve diziyle yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturmuştu. Bir çocuğu bulunan çiftin sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen Akyıldız'ın boşanma nedeninin şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 10:36
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Kırgın Çiçekler ile tanınan Gökçe Akyıldız ve Mustafa Özyurt tek celsede boşandı!

Bir dönemin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler'de Songül karakterine hayat veren güzel oyuncu Gökçe Akyıldız 2017 yılında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturmuştu.

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Kırgın Çiçekler ile tanınan Gökçe Akyıldız ve Mustafa Özyurt tek celsede boşandı!

Gökçe Akyıldız'ın 3 yıl önce evlendiği eşi Mustafa Özyurt ile sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.

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Kırgın Çiçekler ile tanınan Gökçe Akyıldız ve Mustafa Özyurt tek celsede boşandı!

Sosyal medya hesabında eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen Gökçe Akyıldız'ın boşanma nedeninin şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi.

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Kırgın Çiçekler ile tanınan Gökçe Akyıldız ve Mustafa Özyurt tek celsede boşandı!

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan şimdilerde 27 yaşında olan Gökçe Akyıldız'ın Ömer Aslan adında bir de oğlu var.

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Kırgın Çiçekler ile tanınan Gökçe Akyıldız ve Mustafa Özyurt tek celsede boşandı!

Oğlunun velayetini de alan Gökçe Akyıldız hayatına yeni bir sayfa açtı.