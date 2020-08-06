Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'un olayında iki şahit daha çıktı!

Çeşme'de eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk olayında iki yeni tanık ortaya çıktı. The Beach of Momo adlı mekanda güvenlik tarafından darbedildiğini söyleyen Kyryliuk'un açıklamasının ardından ortaya çıkan görgü tanıkları, modelin sevgilisi Baran Güneş ile mekanda sürekli kavga ettiğini iddia etti. Çiftin komşuları ise evden gelen kavga sesleri sonrası polis çağırdığını söyledi. Gece Daria Kyryliuk ve sevgilisi arasındaki tartışmaya dair görüntüler de ortaya çıktı.