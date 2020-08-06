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Haberler Galeri Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'un olayında iki şahit daha çıktı!

Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'un olayında iki şahit daha çıktı!

Çeşme'de eğlence mekanında güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk olayında iki yeni tanık ortaya çıktı. The Beach of Momo adlı mekanda güvenlik tarafından darbedildiğini söyleyen Kyryliuk'un açıklamasının ardından ortaya çıkan görgü tanıkları, modelin sevgilisi Baran Güneş ile mekanda sürekli kavga ettiğini iddia etti. Çiftin komşuları ise evden gelen kavga sesleri sonrası polis çağırdığını söyledi. Gece Daria Kyryliuk ve sevgilisi arasındaki tartışmaya dair görüntüler de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 11:07
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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'un olayında iki şahit daha çıktı!

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, geçtiğimiz pazar günü yaptığı paylaşımda Çeşme'deki The Beach of Momo'nun güvenliğinin kendisini darp ettiğini iddia etti, önceki gün de sevgilisi Baran Güneş'le birlikte İstanbul Emniyeti'ne ifade vererek dayak yediğini bir kez daha anlattı.

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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'un olayında iki şahit daha çıktı!

Ünlü model, "İki kişi bana vurdu, yere düştüm. Biri 60 yaşında bir bodyguard'dı. Panik atak geçirdim" dedi. The Beach of Momo ise kamera kayıtlarında Daria'yı sevgilisinin darp ettiğinin görüldüğünü belirterek suçlamaları reddetti.

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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'un olayında iki şahit daha çıktı!

Konuyla ilgili araştırmalar devam ederken, olayla ilgili yeni gelişmeler, yeni görgü tanıkları ortaya çıktı.

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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'un olayında iki şahit daha çıktı!

'POLİS ONLARI GÖTÜRDÜ'

Daria ile sevgilisi Baran Güneş'in birlikte kaldıkları evin sokağındaki kamera kayıtlarına göre; ikili sokakta şiddetli bir şekilde kavga ediyor, kavga daha sonra eve taşınıyor.

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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'un olayında iki şahit daha çıktı!

Çiftin evinin yanındaki villada oturan, ismini vermek istemeyen yabancı uyruklu komşuları ise yaşananları şöyle anlatıyor: "Bu çevrede 7 tane villa var, yaşadıkları evden kavga sesleri geldi. İnanılmaz bir gürültü vardı, İngilizce küfürler ediyorlardı birbirlerine, polisi çağırdık. Polis de gelip onları götürdü."