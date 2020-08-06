Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan sevenlerine müjdeli haber! Dönüyorlar…

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sevenlerini heyecanlandırdı. Survivor'un final yapmasının ardından ailesinin yanına Prag'a dönen Nisa, geri döndüğü müjdesini verirken Barış Murat Yağcı da sürpriz paylaşımda bulundu. İşte Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan dikkat çeken paylaşım...