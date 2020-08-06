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Haberler Galeri Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan sevenlerine müjdeli haber! Dönüyorlar…

Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan sevenlerine müjdeli haber! Dönüyorlar…

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sevenlerini heyecanlandırdı. Survivor'un final yapmasının ardından ailesinin yanına Prag'a dönen Nisa, geri döndüğü müjdesini verirken Barış Murat Yağcı da sürpriz paylaşımda bulundu. İşte Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan dikkat çeken paylaşım...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 10:15
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Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan sevenlerine müjdeli haber! Dönüyorlar…

Survivor 2020'nin final yapmasından sonra yarışmacılar tatil için sahil kesimlerine akın etmiş Survivor'ın güzeli Nisa Bölükbaşı ise ailesinin yanına Prag'a dönmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan sevenlerine müjdeli haber! Dönüyorlar…

Yasin ile yaşadığı gerginlik ve Sercan'la aralarında çıkan aşk dedikodularından uzaklaşmak için memleketine dönen Nisa, sosyal medya hesaplarından takipçilerine müjdeli haberi verdi.

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Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan sevenlerine müjdeli haber! Dönüyorlar…

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışmasının sona ermesinden sonra Acun Ilıcalı ve ekibi 2021 yılındaki Survivor programı için kolları şimdiden sıvadı. 2021 yılında "Survivor All Star" formatıyla izleyicisiyle buluşacağı konuşulan Acun Ilıcalı'nın kadroda bulunmasını istediği ilk ismin Nisa Bölükbaşı olduğu iddia edildi.

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Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan sevenlerine müjdeli haber! Dönüyorlar…

Nisa'yı ikna turlarına başlayan Acun Ilıcalı program için özel isimlerle konuşmayı sürdürüyor.

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Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’dan sevenlerine müjdeli haber! Dönüyorlar…

Acun Ilıcalı'nın tüm çabalarına rağmen magazin kulislerinde "Survivor 2021 All Star" programında yer almayı düşünmediği söylenen Nisa'nın Türkiye'ye gelişi kafaları karıştırdı. Nisa'nın Türkiye'ye gelişinin Survivor ile bağlantılı olduğu söylendi.