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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

Çukur'da Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Güzel oyuncunun boyu merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 17:31
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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

Efsun karakteriyle Çukur'a dahil olan Damla Sönmez'in özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan seyirciler güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

Hadise – 169 CM

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

Kaan Yıldırım – 180 CM

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

Hande Erçel – 175 CM

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Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

Kerem Bürsin – 179 CM