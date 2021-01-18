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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti! Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!
Çukur'da Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Güzel oyuncunun boyu merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin boyu...
Giriş Tarihi: 18.01.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 17:31
Efsun karakteriyle Çukur'a dahil olan Damla Sönmez'in özel hayatı izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Damla Sönmez hakkında araştırma yapan seyirciler güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin boyu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise – 169 CM
Kaan Yıldırım – 180 CM
Hande Erçel – 175 CM
Kerem Bürsin – 179 CM