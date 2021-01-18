Çukur dizisinin Efsun'u Damla Sönmez hakkındaki gerçekle şoke etti!

Çukur'da Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide aklı başında, zeki ve korkusuz Efsun'u canlandıran Damla Sönmez'in özel hayatı da mercek altına alındı. Güzel oyuncunun boyu merak konusu oldu. İşte Damla Sönmez ve birçok ünlü ismin boyu...