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Haberler Galeri Kimsenin aklına gelmez! Kurtlar Vadisi'nde gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Elif rolü ilk o isme gitmiş...

Kimsenin aklına gelmez! Kurtlar Vadisi'nde gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Elif rolü ilk o isme gitmiş...

Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterlerinden olan Elif Eylül rolü için teklifin ilk olarak Özgü Namal'a değil, başka bir isme gittiği öğrenildi. Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi hepimizin hafızalarında yer edindi. Eski bölümleri hala izlenen dizi, oyuncularıyla adından söz ettiriyor. Yıllar sonra ortaya çıkan haber sosyal medyada gündem oldu. Peki, Kurtlar Vadisi Elif Eylül rolü için ilk teklif kime yapıldı? İşte, 20 yıl sonra ortaya çıkan gerçek...

Giriş Tarihi: 23.04.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 08:42
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Kimsenin aklına gelmez! Kurtlar Vadisi’nde gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Elif rolü ilk o isme gitmiş...

Gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı! Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularıyla gündem oluyor. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Elif Eylül, hepimizin hafızalarına kazındı. Anca Elif rolü için ilk teklif Özgü Namal'a değil, başka bir isme gitmiş.İşte, kimsenin aklına bile gelmeyeceği o isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kimsenin aklına gelmez! Kurtlar Vadisi’nde gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Elif rolü ilk o isme gitmiş...

İLK TEKLİF O İSME GİTMİŞ!

Oylum Talu katıldığı televizyon programında "Geçenlerde Bahadır Özdener programa geldiğinden anlatmıştı.

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Kimsenin aklına gelmez! Kurtlar Vadisi’nde gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Elif rolü ilk o isme gitmiş...

O yüzden rahatlıkla anlatacağım. Onlar Kurtlar Vadisi'ni ilk yazmaya başladığında o dönem bana bir telefon geldi.

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Kimsenin aklına gelmez! Kurtlar Vadisi’nde gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Elif rolü ilk o isme gitmiş...

Normalde söylemiyorum hangi dizilerden teklif geldiğini.

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Kimsenin aklına gelmez! Kurtlar Vadisi’nde gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Elif rolü ilk o isme gitmiş...

Elif rolü için bana teklif gelmişti." dedi.