HaberlerGaleriDilan Çiçek Deniz sosyal medyada aşka geldi! Mert Yazıcıoğlu'na seslendi: Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum
Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada aşka geldi! Mert Yazıcıoğlu'na seslendi: Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum
Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu uzun süreli ilişkilerini sonlandırmalarının ardından teselliyi birbirinde buldu. Aşkları dolu dizgin devam eden ikili ilk tatilleri içinde rotayı Maldivler'e çevirmişti. İkili tatil fotoğraflarını sık sık paylaşırken Deniz'in gökyüzünü çekip paylaştığı fotoğrafa düştüğü not oldukça dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 23.04.2023 10:37Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 10:37