Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada aşka geldi! Mert Yazıcıoğlu’na seslendi: Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.