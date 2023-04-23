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Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada aşka geldi! Mert Yazıcıoğlu'na seslendi: Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum

Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada aşka geldi! Mert Yazıcıoğlu'na seslendi: Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu uzun süreli ilişkilerini sonlandırmalarının ardından teselliyi birbirinde buldu. Aşkları dolu dizgin devam eden ikili ilk tatilleri içinde rotayı Maldivler'e çevirmişti. İkili tatil fotoğraflarını sık sık paylaşırken Deniz'in gökyüzünü çekip paylaştığı fotoğrafa düştüğü not oldukça dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 23.04.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 10:37
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Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada aşka geldi! Mert Yazıcıoğlu’na seslendi: Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.

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Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada aşka geldi! Mert Yazıcıoğlu’na seslendi: Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum

Gözlerin çevrildiği Mert Ramazan Demir, Afra'nın arkadaşı olduğunu söylemiş, eski aşıklar da sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklama ile söz konusu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.

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Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada aşka geldi! Mert Yazıcıoğlu’na seslendi: Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum

Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu.

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Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada aşka geldi! Mert Yazıcıoğlu’na seslendi: Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum

YAN YANA İLK PAYLAŞIM

Yaklaşık iki aydır aşk yaşayan Dilan Deniz Çiçek'ten sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ilk paylaşım da gelmişti. Mert Yazıcıoğlu da paylaşımı alıntılamıştı.

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Dilan Çiçek Deniz sosyal medyada aşka geldi! Mert Yazıcıoğlu’na seslendi: Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum

ROTA OLUŞTURULDU

Yılın sürpriz aşkına imza atan ikili, birlikte ilk tatilleri için Maldivler'i tercih etti.