20 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aldatmak'ın Behram’ı Aras Aydın'ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kim çıktı

Aldatmak'ın Behram’ı Aras Aydın'ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kim çıktı

Aldatmak'ta canlandırdığı Behram karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aras Aydın izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Aydın, hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Aydın'ın aşk hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan oyuncunun kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Behram'ı Aras Aydın'ın eşi...

Giriş Tarihi: 20.04.2023 14:04
  • 1
  • 76
Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kim çıktı

Aldatmak'ta canlandırdığı Behram karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Aras Aydın özel hayatıyla mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 76
Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kim çıktı

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan oyuncunun kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı.

  • 3
  • 76
Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kim çıktı

İşte Aldatmak'ın yıldızı Aras Aydın başta olmak üzere ünlü isimlerin hayat arkadaşları...

  • 4
  • 76
Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kim çıktı

ARAS AYDIN VE EŞİ MELİS BİRKAN

  • 5
  • 76
Aldatmak’ın Behram’ı Aras Aydın’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kim çıktı

ARAS AYDIN VE EŞİ MELİS BİRKAN