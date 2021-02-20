Kimse bunu beklemiyordu! Seni Çok Bekledim'de beklenmedik ayrılık! Ünlü oyuncu diziye böyle veda etti

Seni Çok Bekledim dizisi 4. bölümüyle dün akşam izleyicinin karşısına çıktı. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim'de beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Dizinin son bölümünde yaşananlar izleyiciyi derinden etkiledi. Zahide'nin başına gelenler iki aileyi de perişan etti. Zahide karakterine hayat veren ünlü oyuncu Türkü Turan diziye böyle veda etti. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 20.02.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 12:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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