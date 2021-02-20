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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kimse bunu beklemiyordu! Seni Çok Bekledim'de beklenmedik ayrılık! Ünlü oyuncu diziye böyle veda etti Kimse bunu beklemiyordu! Seni Çok Bekledim'de beklenmedik ayrılık! Ünlü oyuncu diziye böyle veda etti Seni Çok Bekledim dizisi 4. bölümüyle dün akşam izleyicinin karşısına çıktı. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim'de beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Dizinin son bölümünde yaşananlar izleyiciyi derinden etkiledi. Zahide'nin başına gelenler iki aileyi de perişan etti. Zahide karakterine hayat veren ünlü oyuncu Türkü Turan diziye böyle veda etti. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 20.02.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 12:17
Skala Yapım ve DNZ Film ortak yapımcılığında ekrana gelen, yönetmenliğini Şahin Altuğ'un yaptığı dizinin başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin beğenisini toplayan Seni Çok Bekledim dizisinde hüzünlü bir veda yaşandı. Zahide karakterine hayat veren Türkü Turan diziye veda etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR ZAHİDE HAYATIN KAYBETTİ
Yeni dizi Seni Çok Bekledim'de ünlü oyuncu Türkü Turan'ın canlandırdığı 'Zahide' karakteri geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Zahide'nin ölümünün ardından iki aile perişan hale geldi.
ÜNLÜ OYUNCU DİZİYE BÖYLE VEDA ETTİ
Güzel oyuncu Türkü Turan, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı veda vpaylaşımında,
"Aşkın en güzel halini içinde saklayan canım Zahidem.. Seni tanımak ne güzeldi.. Hoşçakal.." notunu düştü. SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Takipçileriyle 4. randevusuna çıkan Seni Çok Bekledim'in 4. bölümünde olaylar şöyle gelişti:
Zahide'nin başına gelen trajedi iki aileyi de perişan etti. Bir yanda Erol'u bu işten kurtarmaya çalışan Cemal ve Mihre, diğer yanda karısının intikamını almak isteyen Selo vardır. Kadir, Erol'un bu ölümle bir ilgisinin olup olmadığını araştırırken Selo'nun da bu yöndeki şüpheleri giderek artar.