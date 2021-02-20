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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu kez fena yakalandı! Aynı evde... Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu kez fena yakalandı! Aynı evde...
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ilişkisini sonlandırmasının ardından rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aş yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. İkili çıkan haberleri sık sık yalanlasa da aşk iddiaları durulmadı. Geçtiğimiz haftalarda sette kavga ettikleri haberleriyle de gündeme gelen ikili bu kez fena yakalandı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bürsin'in, bir süredir Erçel ile birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 20.02.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 12:44
Aynı dizide rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme geliyordu. Her fırsatta çıkan haberleri yalanlayan ikili, bu kez fena yakalandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
10 milyon TL'ye ev alan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'a taşınmıştı. Taşınma sonrası Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin'den flaş bir hamle geldi.
Magazin D'nin iddiasına göre; Bürsin'in Hande Erçel'den uzak kalmamak adına yanına taşındığı öne sürüldü. Dün geceyi birlikte geçirdikleri iddia edilen ikili, evin önünde basın mensuplarını görünce birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.
Erçel, kendi arabasını önden gönderip Bürsin ile birlikte set aracına bindi. İkili, rol aldıkları dizilerinin Kuzguncuk'taki setine geçti.
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI
Hande Erçel'in gizlilik sözleşmesi ortaya çıktı! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra evini değiştirme kararı alan ve Çubuklu Vadi Evleri'nden taşınan Hande Erçel, yeni bir ev arayışına girmişti.