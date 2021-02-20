Hande Erçel ve Kerem Bürsin bu kez fena yakalandı! Aynı evde...

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ilişkisini sonlandırmasının ardından rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aş yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. İkili çıkan haberleri sık sık yalanlasa da aşk iddiaları durulmadı. Geçtiğimiz haftalarda sette kavga ettikleri haberleriyle de gündeme gelen ikili bu kez fena yakalandı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bürsin'in, bir süredir Erçel ile birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü.