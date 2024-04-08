Kimse bu kadar erken beklemiyordu! Bahar dizisinde resti çekti: Başrol yaka paça kovuldu

Bahar dizisi, haftalık olarak Salı günleri izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ancak son zamanlarda dizi kulislerinden sızan ve izleyiciler arasında büyük bir merak uyandıran bir iddia, dizinin sadık takipçileri arasında heyecan yarattı. Bu iddialar hayranlar arasında büyük tartışma yarattı.

Giriş Tarihi: 08.04.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 07:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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