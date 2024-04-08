08 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kimse bu kadar erken beklemiyordu! Bahar dizisinde resti çekti: Başrol yaka paça kovuldu

Kimse bu kadar erken beklemiyordu! Bahar dizisinde resti çekti: Başrol yaka paça kovuldu

Bahar dizisi, haftalık olarak Salı günleri izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ancak son zamanlarda dizi kulislerinden sızan ve izleyiciler arasında büyük bir merak uyandıran bir iddia, dizinin sadık takipçileri arasında heyecan yarattı. Bu iddialar hayranlar arasında büyük tartışma yarattı.

Giriş Tarihi: 08.04.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 07:23
  • 1
  • 9
Kimse bu kadar erken beklemiyordu! Bahar dizisinde resti çekti: Başrol yaka paça kovuldu

Bahar dizisi, son günlerde oldukça çarpıcı bir iddia ile magazin gündemine oturdu. Dizi kulislerinden sızan haberlere göre, sevilen karakterlerden ikisinin dizide ayrılacağı söylentileri tüm izleyicileri şaşırttı. Son bölümlerde yaşanan olaylar, izleyicilerin duygusal anlarla dolu bir yolculuğa çıkmasına neden oldu. İşte tüm detayları...

  • 2
  • 9
Kimse bu kadar erken beklemiyordu! Bahar dizisinde resti çekti: Başrol yaka paça kovuldu

Son bölümlerde Bahar dizisinin kurgusu giderek derinleşirken, Timur ve Rengin arasındaki ilişkinin perde arkasındaki gerçekler de gün yüzüne çıkmaya başladı.

  • 3
  • 9
Kimse bu kadar erken beklemiyordu! Bahar dizisinde resti çekti: Başrol yaka paça kovuldu

Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakterinin dönüşümü izleyicileri adım adım etkilerken, Timur'un asıl niyeti hakkında ortaya çıkacak olan gerçekler merak konusu haline geldi.

  • 4
  • 9
Kimse bu kadar erken beklemiyordu! Bahar dizisinde resti çekti: Başrol yaka paça kovuldu

Kulislerde dolaşan iddialara göre Bahar, yakın gelecekte Timur ve Rengin'in ilişkisini öğrenecek ve bu durum büyük bir sarsıntıya yol açacak.

  • 5
  • 9
Kimse bu kadar erken beklemiyordu! Bahar dizisinde resti çekti: Başrol yaka paça kovuldu

Bahar'ın bu gerçeği öğrenmesiyle birlikte, hem evde hem de hastanede büyük bir karmaşa yaşanacak ve Timur sarsıcı bir karşılaşmayla yüzleşecek.