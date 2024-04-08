08 Nisan 2024, Pazartesi
Dilan- Engin Polat çifti suç duyurusunda bulundu! O yorumu görünce çılgına döndüler...
"Kara para aklama", "vergi kaçırma" ve "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklananan Dilan-Engin Polat çifti, sosyal medyada kendilerine yöneltilen hakaret içerikli yorumları görünce çılgına döndü. Aile, hakaret suçlamasıyla yorumu yapandan şikayetçi oldu. Ancak savcılık, hakaret suçuna dair delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:14
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