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Dilan- Engin Polat çifti suç duyurusunda bulundu! O yorumu görünce çılgına döndüler...

"Kara para aklama", "vergi kaçırma" ve "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklananan Dilan-Engin Polat çifti, sosyal medyada kendilerine yöneltilen hakaret içerikli yorumları görünce çılgına döndü. Aile, hakaret suçlamasıyla yorumu yapandan şikayetçi oldu. Ancak savcılık, hakaret suçuna dair delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:14
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Dilan Polat ve Engin Polat suç duyurusunda bulundu! O yorumu görünce çılgına döndüler...

Geçtiğimiz aylarda kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla haklarında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ablası Sıla Doğu'nun cezaevinden bile sosyal medyayı aktif bir şekilde takip ettikleri ortaya çıktı.

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Dilan Polat ve Engin Polat suç duyurusunda bulundu! O yorumu görünce çılgına döndüler...

Sosyal medyada yer alan binlerce yorumdan öyle bir yorum vardı ki Polatlar, haklarında yapılan bu paylaşımı görünce çılgına döndü.

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Dilan Polat ve Engin Polat suç duyurusunda bulundu! O yorumu görünce çılgına döndüler...

İddiaya göre S.Y., 1 Kasım 2023 günü şahsi hesabından Polat ailesini kastederek 'Kelepçeli lamagiller suç örgütü' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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Dilan Polat ve Engin Polat suç duyurusunda bulundu! O yorumu görünce çılgına döndüler...

Avukatları aracılığıyla sosyal medyayı taratan Polatlar, söz konusu yorumu cezaevinden savcılığa taşıdı.

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Dilan Polat ve Engin Polat suç duyurusunda bulundu! O yorumu görünce çılgına döndüler...

Avukatlar, yorumun sahibi S.Y.'den hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.