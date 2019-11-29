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Kimse Bilmez’in yeni bölümünde Uygar Ali’yi öldürmeyi başarabilecek mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 24.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanında, Ali kendinden saklanan geçmişin peşine düşerken babasının katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, intikam peşine düşer. Sevda ile bir bütün olmayı arzulayan Ali, onun için çok özel bir sürpriz hazırlar. "Bu sefer gerçekten benimle evlenir misiniz?" diyerek Sevda'ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? Ali'yi öldürmek için plan yapan Uygar başarılı olabilecek mi? İşte Kimse Bilmez'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 16:27
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Kimse Bilmez’in yeni bölümünde Uygar Ali’yi öldürmeyi başarabilecek mi?

Ali ve Pilot, yıllar sonra kavuşur. Birbirlerinin hayatlarına yeniden girmeye çalışan iki kardeş, bir yandan da geçmişlerinin izleriyle yüzleşmeye devam ederler.

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Kimse Bilmez’in yeni bölümünde Uygar Ali’yi öldürmeyi başarabilecek mi?

Ali, bir yandan kendinden saklanan geçmişinin peşine düşer ve tüm oklar Kurtbey'i gösterir.

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Kimse Bilmez’in yeni bölümünde Uygar Ali’yi öldürmeyi başarabilecek mi?

Kurtbey, bunca zaman sakladığı gerçeklerle Ali'den kurtulabilecek mi?

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Kimse Bilmez’in yeni bölümünde Uygar Ali’yi öldürmeyi başarabilecek mi?

Babasının katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, intikam peşine düşer. Pilot, "babam" dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi?

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Kimse Bilmez’in yeni bölümünde Uygar Ali’yi öldürmeyi başarabilecek mi?

Sevda ile bir bütün olmayı arzulayan Ali, onun için çok özel bir sürpriz hazırlar. Sevda'ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak?