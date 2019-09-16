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Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali büyük sırrı öğrenebilecek mi?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kimse Bilmez'in 14. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Salı akşamlarına damga vuran dizi 13. Bölümünde izleyicilere nefeslerin tutulduğu anlar yaşatırken 14. yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. İşte Kimse Bilmez hayranlarının beklediği yeni bölümde yaşananlar…

Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 11:59
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Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali büyük sırrı öğrenebilecek mi?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez.

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Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali büyük sırrı öğrenebilecek mi?

Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi?

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Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali büyük sırrı öğrenebilecek mi?

Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?

14. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

14. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali büyük sırrı öğrenebilecek mi?

Kimse Bilmez'in 13.yeni bölümünde Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda'ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal'ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda'nın birlikteliğini engelleyebilecek mi? Ali'ye gelen sürpriz telefonsa Pilot'tan haber vermektedir. Ali kardeşini bulabilecek mi? Öte yandan Pilot, sonunda Duygu'ya açılır. Ancak Duygu Pilot'u artık hayatında istememektedir. Pilot, Duygu'ya kendini affettirebilecek mi? Pilot'un düşmanı Mert'se Pilot'u öldürmek için fırsat kollamaktadır. Pilot, bir anda kendini namlunun ucunda bulur ve vurulur...

13. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali büyük sırrı öğrenebilecek mi?