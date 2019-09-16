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Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali büyük sırrı öğrenebilecek mi?
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kimse Bilmez'in 14. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Salı akşamlarına damga vuran dizi 13. Bölümünde izleyicilere nefeslerin tutulduğu anlar yaşatırken 14. yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. İşte Kimse Bilmez hayranlarının beklediği yeni bölümde yaşananlar…
Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 11:59
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