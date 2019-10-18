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Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Pilot'un evlilik teklifi damga vurdu
Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez'in 18. bölümünde neler olacağı merakla beklenirken yeni bölüm fragmanına Pilot'un Duygu'ya evlilik teklifi damga vurdu. Peki bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak? İşte Kimse Bilmez'in yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 18.10.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 16:22
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