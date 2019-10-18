Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Pilot'un evlilik teklifi damga vurdu

Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır.

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