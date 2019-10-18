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Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Pilot'un evlilik teklifi damga vurdu

Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez'in 18. bölümünde neler olacağı merakla beklenirken yeni bölüm fragmanına Pilot'un Duygu'ya evlilik teklifi damga vurdu. Peki bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak? İşte Kimse Bilmez'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 16:22
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Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Pilot'un evlilik teklifi damga vurdu

Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Pilot'un evlilik teklifi damga vurdu

Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar'ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali'ye her şeyi anlatmak ister. Köksal ölecek mi?

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Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Pilot'un evlilik teklifi damga vurdu

Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey'e karşı kullanmak ister.

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Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Pilot'un evlilik teklifi damga vurdu

Öte yandan Pilot, Duygu'ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır. Bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak?

YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Pilot'un evlilik teklifi damga vurdu