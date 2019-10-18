Mesajları ifşa olan Oğuzhan Özyakup’tan açıklama geldi

Bir süredir oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birlikte olan Oğuzhan Özyakup'un bir başka kadına attığı mesajlar ifşa olmuştu. Funda Aksu isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un kendisine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ederek, bir ekran görüntüsü yayınlamıştı. Bu olay magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Oğuzhan Özyakup'tan ilk açıklama geldi.