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Mesajları ifşa olan Oğuzhan Özyakup’tan açıklama geldi

Bir süredir oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birlikte olan Oğuzhan Özyakup'un bir başka kadına attığı mesajlar ifşa olmuştu. Funda Aksu isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un kendisine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ederek, bir ekran görüntüsü yayınlamıştı. Bu olay magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Oğuzhan Özyakup'tan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 13:37
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Mesajları ifşa olan Oğuzhan Özyakup’tan açıklama geldi

Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, bir süredir oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birliktelik yaşıyor. Milli futbolcunun Melisa Aslı Pamuk ile evlenmeye hazırlandığı konuşulurken sosyal medyada sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Mesajları ifşa olan Oğuzhan Özyakup’tan açıklama geldi

Modellik yapan Funda Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğuzhan Özyakup'un kendisine mesaj yazdığını belirten ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu da ardından gelen gol" notunu düştü.

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Mesajları ifşa olan Oğuzhan Özyakup’tan açıklama geldi

İşte Funda Aksu'nun o paylaşımı

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Mesajları ifşa olan Oğuzhan Özyakup’tan açıklama geldi

Melisa Aslı Pamuk'un, sevgilisinin bu hareketine karşı ne diyeceği merak ediliyordu.

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Mesajları ifşa olan Oğuzhan Özyakup’tan açıklama geldi

OĞUZHAN ÖZYAKUP'TAN AÇIKLAMA

Funda Aksu'nun paylaşımının ardından Oğuzhan Özyakup bu sabah yaptığı paylaşımda söz konusu mesajın photoshop ile yapıldığını ve yalan olduğunu iddia ederek hukuki işlemleri başlattığını belirtti.