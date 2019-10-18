Kimse Bilmez 18. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı izle

Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez'in 18. bölümünde neler olacağı merakla beklenirken yeni bölüm fragmanına Pilot'un Duygu'ya evlilik teklifi damga vurdu. Peki bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak? İşte Kimse Bilmez'in yeni bölümünde yaşanacaklar...