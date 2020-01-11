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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci aslen nereli? İsmail Demirci memleketiyle şaşırttı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Kuzey karakteriyle gönüllere taht kuran İsmail Demirci sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Kuzey Yıldızı İlk aşk dizisinde yakışıklı ve bir o kadar da inatçı bir Karadeniz erkeğini canlandıran İsmail Demirci'nin aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte İsmail Demirci ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 15:06
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci aslen nereli? İsmail Demirci memleketiyle şaşırttı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Demirci'nin aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte İsmail Demirci ve birçok ünlü ismin memleketi…

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci aslen nereli? İsmail Demirci memleketiyle şaşırttı

Aslıhan Güner – Annesi Malatya babası Sivas

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci aslen nereli? İsmail Demirci memleketiyle şaşırttı

Hilal Altınbilek – İzmir

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci aslen nereli? İsmail Demirci memleketiyle şaşırttı

Burak Özçivit – Gaziantep

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci aslen nereli? İsmail Demirci memleketiyle şaşırttı

Hande Erçel – Balıkesir