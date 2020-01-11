Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey’i İsmail Demirci aslen nereli? İsmail Demirci memleketiyle şaşırttı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Kuzey karakteriyle gönüllere taht kuran İsmail Demirci sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Kuzey Yıldızı İlk aşk dizisinde yakışıklı ve bir o kadar da inatçı bir Karadeniz erkeğini canlandıran İsmail Demirci'nin aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte İsmail Demirci ve birçok ünlü ismin memleketi...