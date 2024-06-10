Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Menekşe Teyze hayatını anlattı! Meğer çocuğu olmayınca...

ATV'de yayınlanan ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta olduğu gibi bu hafta da ekran başına kilitlemeyi başardı. 9 Haziran Pazar gibi Yarışmaya Kayseri'den katılan Menekşe Koyuncu, geceye adeta damga vurdu. Menekşe Teyze, doğallığıyla izleyicilerin beğenisini topladı. İşte, 30 bin liralık ödülle yarışmadan çekilen Menekşe Koyuncu'nun hayat hikayesi...