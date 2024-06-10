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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Menekşe Teyze hayatını anlattı! Meğer çocuğu olmayınca...

ATV'de yayınlanan ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta olduğu gibi bu hafta da ekran başına kilitlemeyi başardı. 9 Haziran Pazar gibi Yarışmaya Kayseri'den katılan Menekşe Koyuncu, geceye adeta damga vurdu. Menekşe Teyze, doğallığıyla izleyicilerin beğenisini topladı. İşte, 30 bin liralık ödülle yarışmadan çekilen Menekşe Koyuncu'nun hayat hikayesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 16:46
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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurmuştu! Menekşe Teyze hayatını anlattı! Meğer çocuğu olmayınca...

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurmuştu! Menekşe Teyze hayatını anlattı! Meğer çocuğu olmayınca...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programa Kayseri'den katılan Menekşe Koyuncu geceye adeta damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurmuştu! Menekşe Teyze hayatını anlattı! Meğer çocuğu olmayınca...

SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİCİSİ

Yarışmaya Kayseri'den katılan Koyuncu, solucan gübresi üreticisi olduğunu belirtti.

VİYANA'DA EĞİTİM ALDI

Viyana'da eğitim aldığını ifade eden Menekşe Koyuncu, "Solucan gübresi üreticisiyim ben aynı zamanda. Devletimizin vermiş olduğu destek kapsamında eğitime katıldım. 500 kişilik sınav yapıldı 10 kişi birinci seçildi bizi Viyana'ya eğitime getirdiler. Eğitimden gelince de bana solucan gübresi verdiler. Herkes bunu yapabilir bunu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurmuştu! Menekşe Teyze hayatını anlattı! Meğer çocuğu olmayınca...

Menekşe Teyze, "Bağlık ve bahçelik bir yerde yaşıyorum. Tarım ve hayvancılıkla geçimimi sağlıuyorum. Ben ev hanımıyım. Tarlada eşime ve kardeşime yardımcı oluyorum" şeklinde konuştu.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurmuştu! Menekşe Teyze hayatını anlattı! Meğer çocuğu olmayınca...

EZEL BEY SÖZLERİ GÜLDÜRDÜ

Menekşe Teyze'nin yarışmaya başlarken "Hoş bulduk Ezel bey" sözleri ise stüdyodakileri ve Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü. Menekşe Teyze, birinci baraj sorularına kolaylıkla cevaplar vererek ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Menekşe Teyze'nin altıncı soruda ise karşısına, 'İlahi Komedya' adlı klasik eserin yazarı kimdir? sorusu çıktı. Menekşe Teyze, joker hakkı kalmadığı için yarışmadan çekilme kararı aldı. Koyuncu, 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.