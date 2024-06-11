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Esra Erol programı ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti: Canlı yayında şoke eden gözaltı | 14 aylık bebeğe ne olacak?

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Hayrettin Bey, 28 Mayıs tarihinde eski karısı Demet'in 14 aylık bebeği kendisine bırakıp kaçtığını, çocuğun kendisinden olup olmadığından emin olmak için stüdyoya geldiğini belirtti. Bebeği bırakıp kaçan Demet Hanım Hayrettin ve ailesinden şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Çorlu Cumhuriyet Baş savcısının emriyle emniyet harekete geçti. Hayrettin bey ve annesi canlı yayında gözaltına alınırken ekipler 14 aylık bebeği ise teslim aldı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 11.06.2024 01:34 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 01:46
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Esra Erol programı ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti: Canlı yayında şoke eden gözaltı | 14 aylık bebeğe ne olacak?

ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu.

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Esra Erol programı ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti: Canlı yayında şoke eden gözaltı | 14 aylık bebeğe ne olacak?

Hayrettin Bey, 28 Mayıs tarihinde eski karısı Demet'in 14 aylık bebeği kendisine bırakıp kaçtığını, çocuğun kendisinden olup olmadığından emin olmak için stüdyoya geldiğini belirtti.

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Esra Erol programı ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti: Canlı yayında şoke eden gözaltı | 14 aylık bebeğe ne olacak?

Hayrettin Kondurlu, Demet hanım ile 2018 yılında sosyal medyada tanıştı. Hayrettin bey 2019'un başında ise Demet hanımla evlendi.

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Esra Erol programı ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti: Canlı yayında şoke eden gözaltı | 14 aylık bebeğe ne olacak?

İddiaya göre, çiftin Hayrettin bey nüfusu üzerinde 2 çocuğu dünyaya geldi. Hayrettin Bey, 28 Mayıs tarihinde karısı Demet'in 14 aylık bebeği kendisine bırakıp kaçtığını, çocuğun kendisinden olup olmadığından emin olmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

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Esra Erol programı ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti: Canlı yayında şoke eden gözaltı | 14 aylık bebeğe ne olacak?

Hayrettin Bey Demet'ten bir kızı olduğunu, ayrıldıklarını, bir ay önce Demet'in bir yaşındaki bir bebeği kendisine bırakıp kaçtığını söyledi. Demet hanım da o iddiaları yalanladı.