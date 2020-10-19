Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Hikmet Karakurt’un yardımına AK Parti yetişti! Evine...

Geçen hafta, 60 bin liralık sorunun cevabını kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğini söyleyen ve 125 bin liralık soruyu da bilen Hikmet Karakurt, bu haftaki ikinci bölümde 250 bin TL'lik soruyu da açtırmıştı.

