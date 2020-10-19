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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Hikmet Karakurt’un yardımına AK Parti yetişti! Evine... Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Hikmet Karakurt’un yardımına AK Parti yetişti! Evine...
Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hikmet Karakurt'un imdadına Ak Parti yetişti. Karakurt'un yaşadığı eve kendisi ve kardeşlerinin ders çalışmaları için AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat'ın girişimleri ile ücretsiz internet bağlatıldı.
Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 16:21
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de 10 Ekim Cumartesi akşamı yarışan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin konuştuğu isim oldu.
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Geçen hafta, 60 bin liralık sorunun cevabını kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğini söyleyen ve 125 bin liralık soruyu da bilen Hikmet Karakurt, bu haftaki ikinci bölümde 250 bin TL'lik soruyu da açtırmıştı.
250 bin TL'lik sorudan sonra yarışmadan çekilen Hikmet Karakurt, Şanlıurfa'ya döndü. Evinde internet bulunmayan Hikmet'in imdadına AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat yetişti.
Polat eve ücretsiz internet bağlattı. Hikmet bundan böyle kardeşleri ile yaşadıkları evde ders çalışabilecek.