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Sefirin Kızı dizisinin Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

Sefirin kızı dizisinin kötü adamı Akın'ı canlandıran Erhan Alpay başarılı oyunculuğuyla dikkat çekti. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinde Nare'ye takıntılı şekilde aşık olan Akın karakterine hayat veren Erhan Alpay, özel hayatıyla mercek altına alındı. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Erhan Alpay'ın eşi merak konusu oldu. İşte Erhan Alpay'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 17:08
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Sefirin Kızı dizisinin Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

Sefirin kızı dizisinin kötü adamı Akın'ı canlandıran Erhan Alpay tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide Nare'ye takıntılı şekilde aşık olan Akın karakterine hayat veren Erhan Alpay'ın eşi merak konusu oldu. İşte Erhan Alpay'ın merak edilen eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sefirin Kızı dizisinin Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN

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Sefirin Kızı dizisinin Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Sefirin Kızı dizisinin Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Sefirin Kızı dizisinin Akın’ı Erhan Alpay’ın eşi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN