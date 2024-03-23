23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in eski sevgilisi Yargı'nın başrolüymüş! Kendisinden 16 yaş büyük...

İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in eski sevgilisi Yargı'nın başrolüymüş! Kendisinden 16 yaş büyük...

İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka gibi isimlerle kamera karşısına geçen ve Piraye karakterine hayat veren Selma Ergeç'in hayatı merak konusu oluyor. Özellikle aşk hayatı merak edilen güzel oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Selma Ergeç'in eski sevgilisi Yargı dizinin yıldızıymış! İşte o isim...

Giriş Tarihi: 23.03.2024 16:48
  • 1
  • 98
İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski sevgilisi Yargı’nın başrolüymüş! Kendisinden 16 yaş büyük...

İnci Taneleri'nin sevilen oyuncusu Selma Ergeç, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

  • 2
  • 98
İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski sevgilisi Yargı’nın başrolüymüş! Kendisinden 16 yaş büyük...

Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Yasemin Baştan, Güven Kıraç gibi isimlerle aynı projede yer alan ve Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç'in eski sevgilisi merak edildi.

  • 3
  • 98
İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski sevgilisi Yargı’nın başrolüymüş! Kendisinden 16 yaş büyük...

Ergeç'in eski sevgilisinin kim olduğunu ilk defa duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Meğer, Selma Ergeç bir zamanlar kendisinden 16 yaş büyük olan Yargı'nın başrolüyle aşk yaşamış.

  • 4
  • 98
İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski sevgilisi Yargı’nın başrolüymüş! Kendisinden 16 yaş büyük...

İşte Selma Ergeç başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri...

  • 5
  • 98
İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eski sevgilisi Yargı’nın başrolüymüş! Kendisinden 16 yaş büyük...

MERT YAZICIOĞLU