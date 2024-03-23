İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in eski sevgilisi Yargı'nın başrolüymüş! Kendisinden 16 yaş büyük...

İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka gibi isimlerle kamera karşısına geçen ve Piraye karakterine hayat veren Selma Ergeç'in hayatı merak konusu oluyor. Özellikle aşk hayatı merak edilen güzel oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Selma Ergeç'in eski sevgilisi Yargı dizinin yıldızıymış! İşte o isim...