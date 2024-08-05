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Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren anlar! Türkiye 75.'sinin o soruya verdiği Erşan Kuneri cevabı gündem oldu: Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta şaşkına çeviren anlar yaşandı. Türkiye genelinde eşit ağırlıkta 75. olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık bölümü öğrencisi Ayşe Naz Babalık'ın çıkan soruya verdiği cevap gündem oldu. 18 yaşındaki Babalık, o soruda telefon joker hakkını kullandı ve sonrasında verdiği Erşan Kuneri cevabı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı. Verdiği cevapla elenen Babalık, 5 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar...

Giriş: 05.08.2024 02:05 Güncelleme: 05.08.2024 02:11
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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren anlar! Türkiye 75.’sinin o soruya verdiği Erşan Kuneri cevabı gündem oldu: Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren anlar! Türkiye 75.’sinin o soruya verdiği Erşan Kuneri cevabı gündem oldu: Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta olduğu gibi başarılı performanslar sergileyen yarışmacılar yer alırken programa katılan 18 yaşındaki Ayşe Naz Babalık isimli yarışmacı verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık bölümü öğrencisi olan Babalık, Türkiye genelinde eşit ağırlıkta 75. olduğunu söyledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren anlar! Türkiye 75.’sinin o soruya verdiği Erşan Kuneri cevabı gündem oldu: Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı

18 yaşındaki Babalık, o soruda verdiği Erşan Kuneri cevabı ile sosyal medyada gündem oldu. Babalık'ın cevabına sunucu Kenan İmirzalıoğlu dahi şaşırdı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren anlar! Türkiye 75.’sinin o soruya verdiği Erşan Kuneri cevabı gündem oldu: Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı

Ayşe Naz Babalık'ın karşısına çıkan soru şu şekilde: Müziğini dinlediğiniz film serisinin başkarakterinin adı nedir?

A-Recep İvedik
B-Neo
C- Erşan Kuneri
D-Mahmut Hoca

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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren anlar! Türkiye 75.’sinin o soruya verdiği Erşan Kuneri cevabı gündem oldu: Kenan İmirzalıoğlu bile şaşırdı

18 yaşındaki yarışmacı bu soruda telefon joker hakkını kullandı ve telefondaki kişinin dediği cevabı söyledi.