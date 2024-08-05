05 Ağustos 2024, Pazartesi
Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi için mahkemeden karar çıktı! Yayından kaldırılmıştı...
Cem Karaca'nın hayatını konu alan ve İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, izleyicilerle buluşma sürecinde hukuki bir dönemeç yaşadı. İlkim Karaca'nın, proje için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle başlattığı ihtiyati tedbir talebi sonucunda film, ilk gösteriminden hemen sonra mahkeme kararıyla gösterimden kaldırılmıştı. Yapılan itirazın ardından mahkemeden karar çıktı. İşte detaylar...
Giriş: 05.08.2024 08:46
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7