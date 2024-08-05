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Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi için mahkemeden karar çıktı! Yayından kaldırılmıştı...

Cem Karaca'nın hayatını konu alan ve İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, izleyicilerle buluşma sürecinde hukuki bir dönemeç yaşadı. İlkim Karaca'nın, proje için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle başlattığı ihtiyati tedbir talebi sonucunda film, ilk gösteriminden hemen sonra mahkeme kararıyla gösterimden kaldırılmıştı. Yapılan itirazın ardından mahkemeden karar çıktı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 08:46
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Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için mahkemeden karar çıktı! Yayından kaldırılmıştı...

Cem Karaca'nın hayatını konu alan ve 26 Ocak'ta gösterime girmesi planlanan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, dördüncü eşi İlkim Karaca'nın açtığı dava sonucunda hukuki bir sürece girdi. İlkim Karaca, filme dair tüm görsel ve işitsel kayıtların yayınlanmasını önlemeye yönelik bir durdurma kararı talebinde bulunmuştu.

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Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için mahkemeden karar çıktı! Yayından kaldırılmıştı...

Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası İlkim Karaca, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne filmin gösterime girmemesi için tedbir talepli dilekçe sunmuştu.

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Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için mahkemeden karar çıktı! Yayından kaldırılmıştı...

FİLMİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ

Filmin yapım sürecinde filmde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığını iddia eden Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca tarafından açılan "Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi ve Tazmini" davanın ara kararında, davacının 3,5 milyon TL teminat bedelini yatırması hâlinde filmin gösterimlerinin tedbir kararıyla durdurulacağı açıklanmıştı.

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Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için mahkemeden karar çıktı! Yayından kaldırılmıştı...

İlkim Karaca'nın bu meblağı yatırmasıyla vizyon macerası süren Cem Karaca'nın Gözyaşları gösterimden kaldırılmıştı.

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Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi için mahkemeden karar çıktı! Yayından kaldırılmıştı...

FİLM TEKRAR HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

Filmin durdurulması kararına Fikri Harika Production ve Aytaç Medya itiraz etti.