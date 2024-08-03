03 Ağustos 2024, Cumartesi
27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ ilk kez konuştu!
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs 2023 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştı. Uzun yıllar süren mutlu bir birlikteliğin ardından ayrılan çiftin oğlu Can, geçtiğimiz yıl boşanan anne ve babası hakkında ilk kez konuştu. Can Aslantuğ bakın neler söyledi? İşte haberin ayrıntıları...
Giriş: 03.08.2024 16:08 Güncelleme: 03.08.2024 16:08
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