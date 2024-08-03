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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğulları Can Aslantuğ ilk kez konuştu!

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs 2023 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştı. Uzun yıllar süren mutlu bir birlikteliğin ardından ayrılan çiftin oğlu Can, geçtiğimiz yıl boşanan anne ve babası hakkında ilk kez konuştu. Can Aslantuğ bakın neler söyledi? İşte haberin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 16:08 Güncelleme: 03.08.2024 16:08
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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın oğulları Can Aslantuğ ilk kez konuştu!

1996 senesinde evlenen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz sene 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşma sonrası bitirmiş, boşanmaya el ele giden çift günlerce konuşulmuştu.

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın oğulları Can Aslantuğ ilk kez konuştu!

Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikili, geçen Mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı. 10 dakikada tek celsede biten evliliğin ardından her iki isim de sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın oğulları Can Aslantuğ ilk kez konuştu!

Neden ayrıldıkları merak edilen çiftten Aslantuğ'un "Ben terk etmedim" açıklaması çok konuşuldu.

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın oğulları Can Aslantuğ ilk kez konuştu!

"BEN TERK EDEN TARAF DEĞİLİM"
Instagram hesabından bir video yayınlayarak boşanmasının ardından çıkan ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayan Mehmet Aslantuğ "Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Sahiplendiğimi, üzerine titrediğimi zannettiğim belki de o titremede bunalttığımı görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanına saygı duymak zorundaydım" dedi.

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın oğulları Can Aslantuğ ilk kez konuştu!

"Kolay olmadı, acı çektim, üzüldüm, aylar kelimeler bulmaya çalıştım... Ben terk eden taraf değilim. Yorgundu... Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Sadece hukuken boşandıktan sonra yolları ayırmak istedim" diyen Aslantuğ, "Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim" ifadesini kullandı.