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Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! Yarışmacı zeka küpüyle geldi 4. soruda elendi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına hapsetti. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı. Yarışmaya zeka küpüyle katılan 23 yaşındaki Tuna Özsoy isimli yarışmacı 4. Soruda verdiği yanlış cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti. O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacının karşısında ünlü sunucu Oktay Kaynarca bile hayrete düştü. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.09.2024 00:23 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 00:50
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışmacı zeka küpüyle geldi 4. soruda elendi

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışmacı zeka küpüyle geldi 4. soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışmacı zeka küpüyle geldi 4. soruda elendi

Yarışmaya zeka küpüyle katılan 23 yaşındaki Tuna Özsoy isimli yarışmacı ilk 3 soruda başarılı bir performans sergiledi. Fakat dördüncü soruda yarışmacının karşısına "Adana'ya özgü, ge nellikle yaz aylarında soğuk yenen, pişmiş nişasta, buz, pudra şekeri ve şerbet ile yapılan hangi adda bir tatlı vardır?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışmacı zeka küpüyle geldi 4. soruda elendi

SORU: "Adana'ya özgü, genellikle yaz aylarında soğuk yenen, pişmiş nişasta, buz, pudra şekeri ve şerbet ile yapılan hangi adda bir tatlı vardır?"

ŞIKLAR
A: Cici bici

B: Bici bici

C: Cicili bicili

D: Cicili cibili

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışmacı zeka küpüyle geldi 4. soruda elendi

Bunun üzerine heyecanına yenik düşen ve kafası karışan yarışmacı, acele cevap vererek "A: Cici bici" şıkkını söyledi.