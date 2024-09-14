14 Eylül 2024, Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! Yarışmacı zeka küpüyle geldi 4. soruda elendi
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına hapsetti. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı. Yarışmaya zeka küpüyle katılan 23 yaşındaki Tuna Özsoy isimli yarışmacı 4. Soruda verdiği yanlış cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti. O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacının karşısında ünlü sunucu Oktay Kaynarca bile hayrete düştü. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 14.09.2024 00:23 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 00:50