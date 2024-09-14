Bahar 17. bölüm 2. fragman: Bebek sürprizi ortalığı karıştıracak

Bebek Detayı Büyük İlgi Gördü

Yeni sezonun en merak edilen karakterlerinden biri, Peran Vakıf Hastanesi'ne ani bir şekilde gelen Süreyya (Büşra Pekin). Kimliği ve hikayeye etkisi büyük bir merak konusu. Bahar'ın kucağındaki bebekler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çeşitli spekülasyonlara neden oldu.