14 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Bahar 17. bölüm 2. fragman: Bebek sürprizi ortalığı karıştıracak

Bahar 17. bölüm 2. fragman: Bebek sürprizi ortalığı karıştıracak

Popüler dizi "Bahar," 16. bölümüyle sezon finali yaparak ara verdi. Demet Evgar'ın yer aldığı renkli afiş, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bahar'ın kucağındaki bebekler ise merak uyandırdı. İzleyiciler, dizinin yeni sezon tarihi ve fragmanı hakkında bilgi arayışına girerken, "Bahar 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?" sorusu öne çıktı. Yeni sezonun ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise büyük bir merak konusu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 17:12
Bahar 17. bölüm 2. fragman: Bebek sürprizi ortalığı karıştıracak

"Bahar" dizisinin yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğinde ve Ayça Üzüm'ün senaristliğinde hazırlanan dizinin set çalışmaları 20 Ağustos'ta başladı. Peki, Bahar dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak ve izleyicileri neler bekliyor? Bu soruların yanıtları merakla beklenirken, dizinin 2. sezonuna ait 1. resmi fragman da yayınlandı.

Bahar 17. bölüm 2. fragman: Bebek sürprizi ortalığı karıştıracak

Show TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizisi "Bahar," ikinci sezonuyla 24 Eylül Salı akşamı ekranlara dönüyor. Fenomen dizinin yeni sezon adı, "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" olarak değiştirildi. Bu değişiklik, dizinin yenilenen konseptine ve dinamiklerine işaret ediyor.

Bahar 17. bölüm 2. fragman: Bebek sürprizi ortalığı karıştıracak

Fragman ve İlk İpuçları

Dizinin yayınlanan ilk tanıtımında, Bahar'ın "Yeni Hayatıma Merhaba" partisinde yaşanan eğlenceli anlar dikkat çekti. Ayrıca, Bahar ve Timur arasındaki çekişmenin yeni sezonda da devam edeceği ilk ipuçları verildi.

Bahar 17. bölüm 2. fragman: Bebek sürprizi ortalığı karıştıracak

Bebek Detayı Büyük İlgi Gördü

Yeni sezonun en merak edilen karakterlerinden biri, Peran Vakıf Hastanesi'ne ani bir şekilde gelen Süreyya (Büşra Pekin). Kimliği ve hikayeye etkisi büyük bir merak konusu. Bahar'ın kucağındaki bebekler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Bahar 17. bölüm 2. fragman: Bebek sürprizi ortalığı karıştıracak

Başarılı Kadro ve Yapımcı Detayları

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğinde hazırlanan dizinin senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elçin Afacan, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.