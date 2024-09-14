14 Eylül 2024, Cumartesi
Bahar 17. bölüm 2. fragman: Bebek sürprizi ortalığı karıştıracak
Popüler dizi "Bahar," 16. bölümüyle sezon finali yaparak ara verdi. Demet Evgar'ın yer aldığı renkli afiş, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bahar'ın kucağındaki bebekler ise merak uyandırdı. İzleyiciler, dizinin yeni sezon tarihi ve fragmanı hakkında bilgi arayışına girerken, "Bahar 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?" sorusu öne çıktı. Yeni sezonun ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise büyük bir merak konusu.
Giriş Tarihi: 14.09.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 17:12