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Haberler Galeri Engin Polat'ın tahliyesine sosyal medyada tepkiler büyüyor!

Engin Polat'ın tahliyesine sosyal medyada tepkiler büyüyor!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ardından eşi Engin Polat, Sezgin Polat ve kardeşi de tahliye oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çiftine verilen tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazı, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Polatlar çiftinin tahliyesi sosyal medya da rahatsızlığa yol açtı. Ancak itirazla ilgili son söz şimdi Ağır Ceza Mahkemesi'nde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.09.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 08:57
Dilan Polat’ın enerjisi rahatsız etti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor...

Türkiye'nin konuştuğu Dilan - Engin Polat çiftinin serbest bırakılması, hem sokakta hem de sosyal medyada rahatsızlığa neden oldu. Polat çiftinin tahliyesiyle ilgili sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar ve yorumlar ise dikkat çekti.

Dilan Polat’ın enerjisi rahatsız etti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor...

Sabah'ta yer alan habere göre; İşte olayla ilgili sosyal medya tepkilerinden bazıları...

Dilan Polat’ın enerjisi rahatsız etti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor...

ilkay.yildirim24: "2 dilim baklava çalan çocuklar 15 ay yattı çıktı, fıkra bu kadar!"

cansellyllmazz: "Hakkında 900 sayfa MASAK raporu olan adamı 9 ay sonra tahliye olduğu bir romanı George Orwell bile yazamazdı."

melisguclu3212: "Hukuk okuyorum mesleğimden utandım inanılır gibi değil. Normal şartlarda en az otuz yılla yargılanmaları gerekiyor."

Tugbakarmen: "İnsan bir kenara çekilip şapkasını önüne koyar. Ama bunlar rezilliklerini davul zurnayla kutluyor!"

Dilan Polat’ın enerjisi rahatsız etti! Sosyal medyada tepkiler büyüyor...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, gösterişli yaşam tarzı ve lüks yaşamıyla dikkat çekmişti. Fenomenler soruşturması kapsamında kasım ayında gözaltına alınan Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Engin Polat’ın tahliyesine sosyal medyada tepkiler büyüyor!

Yaklaşık 9 aydır cezaevinde kalan ve çeşitli sağlık sorunları da yaşayan Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde tahliyesine karar verilmişti. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat da dün tahliye edildi.