08 Eylül 2024, Pazar
Engin Polat'ın tahliyesine sosyal medyada tepkiler büyüyor!
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ardından eşi Engin Polat, Sezgin Polat ve kardeşi de tahliye oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çiftine verilen tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazı, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Polatlar çiftinin tahliyesi sosyal medya da rahatsızlığa yol açtı. Ancak itirazla ilgili son söz şimdi Ağır Ceza Mahkemesi'nde...
Giriş Tarihi: 08.09.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 08:57