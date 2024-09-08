Engin Polat’ın tahliyesine sosyal medyada tepkiler büyüyor!

ilkay.yildirim24: "2 dilim baklava çalan çocuklar 15 ay yattı çıktı, fıkra bu kadar!"

cansellyllmazz: "Hakkında 900 sayfa MASAK raporu olan adamı 9 ay sonra tahliye olduğu bir romanı George Orwell bile yazamazdı."

melisguclu3212: "Hukuk okuyorum mesleğimden utandım inanılır gibi değil. Normal şartlarda en az otuz yılla yargılanmaları gerekiyor."

Tugbakarmen: "İnsan bir kenara çekilip şapkasını önüne koyar. Ama bunlar rezilliklerini davul zurnayla kutluyor!"



