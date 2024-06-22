22 Haziran 2024, Cumartesi
Hastanelik olan Derya Uluğ'a hırsızlık şoku! 'Üzerimde nazar var' diyerek duyurdu
Şarkıcı Derya Uluğ, son günlerde yaşadığı talihsiz olaylarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün sahnede fenalaşan ünlü şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık sorunları sebebiyle konserleri de iptal olan Uluğ şimdi ise hırsızlık şoku yaşadı. Ünlü şarkıcının Hollanda'da gerçekleştirdiği konser dönüşü bavulundaki mücevherlerin çalındığı öğrenildi.
Giriş: 22.06.2024 16:34 Güncelleme: 22.06.2024 16:34
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