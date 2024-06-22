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Hastanelik olan Derya Uluğ'a hırsızlık şoku! 'Üzerimde nazar var' diyerek duyurdu

Şarkıcı Derya Uluğ, son günlerde yaşadığı talihsiz olaylarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün sahnede fenalaşan ünlü şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık sorunları sebebiyle konserleri de iptal olan Uluğ şimdi ise hırsızlık şoku yaşadı. Ünlü şarkıcının Hollanda'da gerçekleştirdiği konser dönüşü bavulundaki mücevherlerin çalındığı öğrenildi.

ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 16:34 Güncelleme: 22.06.2024 16:34
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Hastanelik olan Derya Uluğ’a hırsızlık şoku! ’Üzerimde nazar var’ diyerek duyurdu

Şarkıcı Derya Uluğ, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle sevenlerini korkutmuştu.

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Hastanelik olan Derya Uluğ’a hırsızlık şoku! ’Üzerimde nazar var’ diyerek duyurdu

Kıbrıs'taki konserini zar zor tamamlayan Uluğ, acil hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda domuz gribi teşhisi konulan sanatçı, tedaviye alındı.

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Hastanelik olan Derya Uluğ’a hırsızlık şoku! ’Üzerimde nazar var’ diyerek duyurdu

Şarkıcı, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle yaklaşan sıradaki konserini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

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Hastanelik olan Derya Uluğ’a hırsızlık şoku! ’Üzerimde nazar var’ diyerek duyurdu

İLK AÇIKLAMA!

Uluğ, hayranlarını endişelendiren olay sonrası sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

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Hastanelik olan Derya Uluğ’a hırsızlık şoku! ’Üzerimde nazar var’ diyerek duyurdu

Ünlü şarkıcı, söz konusu açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son konserim sonrasında sağlık durumum maalesef kötüleşti. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapılmasına rağmen maalesef konserimi gerçekleştiremeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz."