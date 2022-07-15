Kim Milyoner Olmak İster'de hukuk öğrencisini yanıltan 'TDK' sorusu: 'Böyle sorular yanıltıcı oluyor' dedi yanıldı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 27 yaşındaki Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mustafa Furkan Erdem Himoğlu isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu aşarak barajı aştı. 50 bin TL'lik soruyu da geçen yarışmacı, 100 bin liralık soruda ise takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?" sorusunda yarışmacı çift joker hakkını da kullandı. Ancak yarışmacı, doğru yanıtı veremeyerek yarışmadan 30 bin TL alarak ayrıldı. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…