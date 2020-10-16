Bir Zamanlar Çukurova ekran başına kilitledi! Zirvenin tek sahibi

YAMAN KONAĞINDA BİR KEZ DAHA SİLAH SESİ!

Yılmaz ve Demir'in Adnan ile ilgili hesaplaşmaları, yine birbirlerine silah çekmelerine sahne oldu! Ancak konakta herkesi şoke eden gelişme, başka bir silah sesi ile yaşandı! Yılmaz'ın Demir'e çektiği silahın, Züleyha ile Hünkar onları durdurmaya çalışırken patlaması, dizinin korku dolu bir 68. bölüm finaline sahne oldu!