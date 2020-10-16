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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova ekran başına kilitledi! Zirvenin tek sahibi Bir Zamanlar Çukurova ekran başına kilitledi! Zirvenin tek sahibi
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova perşembe gecesine damga vurdu. Yılmaz ve Demir'in Adnan için karşı karşıya geldiği bölümde başka bir silah sesi ile yaşandı! Yılmaz'ın Demir'e çektiği silahın, Züleyha ile Hünkar onları durdurmaya çalışırken patlaması, dizinin korku dolu bir 68. bölüm finaline sahne oldu! Heyecanın son sürat yaşandığı dizi reytinglerde rakiplerine fark attı.
Giriş Tarihi: 16.10.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 13:27
Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %9,74 izlenme oranı ve %25,52 izlenme payı, AB'de %7,98 izlenme oranı ve %20,70 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,10 izlenme oranı ve %22,79 izlenme payı alarak birinci oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki sezondur atv ekranında Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', seyircinin karşısındaki 68. haftasında da heyecan dolu bir bölüm ile ekrana gelerek, zirvedeki yerini korudu.
YAMAN KONAĞINDA BİR KEZ DAHA SİLAH SESİ!
Yılmaz ve Demir'in Adnan ile ilgili hesaplaşmaları, yine birbirlerine silah çekmelerine sahne oldu! Ancak konakta herkesi şoke eden gelişme, başka bir silah sesi ile yaşandı! Yılmaz'ın Demir'e çektiği silahın, Züleyha ile Hünkar onları durdurmaya çalışırken patlaması, dizinin korku dolu bir 68. bölüm finaline sahne oldu!
YILMAZ VE ZÜLEYHA KAÇMAYACAK MI?
Züleyha, Hünkar ve Gülten'e veda ederek, sevinç ve mutluluk gözyaşları içinde konaktan ayrıldı ama bu kez kavuşmalarına Şermin engel oldu! Kaçacaklarını öğrenen Demir, Züleyha'nın yolunu kesince, Hünkar'ın yine duruma müdahale ettiğini düşünen Yılmaz da konağa koştu! Hünkar'ı alıp, kulübeye götüren Yılmaz, kaderlerini değiştiren kadını alevler içinde bıraktı
YILMAZ GEÇMİŞİN HESABINI "ÖLÜMLE" ALAMAYACAĞINI ANLADI
Yılmaz, geçmişin acılarını unutmak, hesabını sormak için, Hünkar'ı alevler içinde bıraktı ama son anda "ben senin kadar cani değilim" diyerek, kapıyı açtı. O sırada, Fekeli de gelmişti ve Hünkar'ı teselli eden, şoku atlatmasını sağlayan o oldu.