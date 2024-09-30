30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de kafaları karıştıran zeytin dalı sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de kafaları karıştıran zeytin dalı sorusu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken, programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa katılan 38 yaşındaki Ezgi Kovancı isimli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'de 10. soruda 300 bin TL değerindeki zeytin dalı sorusuna verdiği cevapla yarışmadan elendi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 30.09.2024 01:02 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 01:34
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran zeyin dalı sorusu

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı...

Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran zeyin dalı sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı...

Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran zeyin dalı sorusu

Yarışmaya katılan 28 yaşındaki Ezgi Kovancı isimli yarışmacı ilk 9 soruda başarılı bir performans sergiledi. Fakat 10. soruda yarışmacının karşısına "Hangisi 1986'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir?" sorusu çıktı..

Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran zeyin dalı sorusu

Soru: "Hangisi 1986'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir?"

ŞIKLAR:

A: Altın madalya

B: Gümüş madalya

C: Bronz madalya

D: Zeytin dalı

Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran zeyin dalı sorusu

Bunun üzerine heyecanına yenik düşen ve kafası karışan yarışmacı, "D: Zeytin dalı" şıkkını söyledi...