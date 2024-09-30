30 Eylül 2024, Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de kafaları karıştıran zeytin dalı sorusu
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken, programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa katılan 38 yaşındaki Ezgi Kovancı isimli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'de 10. soruda 300 bin TL değerindeki zeytin dalı sorusuna verdiği cevapla yarışmadan elendi. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 30.09.2024 01:02 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 01:34