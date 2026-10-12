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Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 10 milyon TL

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yıllardır izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Sevilen yarışmanın yeni sezonunda para ağacı tam 10 milyon TL'ye yükselirken, sunucu koltuğuna ATV Haber'in deneyimli spikeri Cem Öğretir oturacak. Kim Milyoner Olmak İster yakında ATV'de...

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 10 milyon TL 1

ATV ekranlarında yıllardır seyircisiyle buluşan, hem bilgilendiren hem de para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni dönem başlıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 10 milyon TL 2

Milyoner'in yeni sezonunda para ağacı değişirken sunucu koltuğu da sürpriz bir isme emanet ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE BÜYÜK ÖDÜL 10 MİLYON TL
Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 10 milyon TL 3

ÖDÜL 10 MİLYON TL

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL olan büyük ödül tam 10 milyon TL'ye yükseltildi. Böylece yarışmanın yeni sezonunda Türk televizyon tarihinin en yüksek para ödülü dağıtılmış olacak.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 10 milyon TL 4

Yarışmada 1'den 15'e kadar sorular yer alırken, para ağacındaki ödüller 2 bin TL'den başlayarak 10 milyon TL'ye kadar yükselecek.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 10 milyon TL 5

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CEM ÖĞRETİR'E EMANET

ATV'nin yıllardır ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu koltuğunda da değişikliğe gidildi. Yarışmanın sunuculuğunu ATV Haber'in deneyimli spikeri Cem Öğretir üstlenecek.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 10 milyon TL 6

Kim Milyoner Olmak İster, Cem Öğretir'in sunumuyla yakında ATV'de...

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